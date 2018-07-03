鞑靼斯坦副总理访问哈通社总部

哈通社/阿斯塔纳/7月3日 -- 俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国副总理、世界塔塔尔代表大会主席瓦西尔·夏伊赫拉兹耶夫3日特地来访位于阿斯塔纳的哈萨克国际通讯社总部，同哈通社领导层举行会面。

会谈中，双方就哈通社与塔塔尔通讯社（tatar-inform）未来合作问题进行了讨论。

哈通社社长阿斯哈尔·奥玛若夫表示，在哈萨克斯坦信息和通讯部的大力支持下，哈通社取得了有效的成就，进一步扩大了新闻影响力。在全球多个国家设有记者站，并与多个国家通讯社建立了合作伙伴关系。



"接下来，我们希望与塔塔尔通讯社建立合作关系，这对我们来说非常重要。因为，塔塔尔民族与我们有着兄弟关系。除了人文领域的合作以外，双方在商业领域也建立了有效合作关系。"社长说。

夏伊赫拉兹耶向奥玛若夫社长的热情接待表示感谢。他同时还指出，哈萨克斯坦和鞑靼斯坦领导人之间有着兄弟般的亲近关系。



据他介绍，根据2009年的数据，共有21万塔塔尔人在哈萨克斯坦生活，而全球各地的塔塔尔人总数达1千万。

夏伊赫拉兹耶表示，独立以来，纳扎尔巴耶夫总统带领哈萨克斯坦走向了发展道路。此外，短短的20年，阿斯塔纳得到了有效发展，人口总数已突破百万，去年还成功举办了世博会。



"明天，我们的记者站开始正式运营。它将全球展示哈萨克-塔塔尔兄弟和友谊典范。"他说。

【编译：小穆】