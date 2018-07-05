哈萨克斯坦-鞑靼斯坦商业论坛在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/7月5日-哈萨克斯坦-鞑靼斯坦商业论坛5日在阿斯塔纳举行。正在对哈萨克斯坦进行工作访问的鞑靼斯坦总统鲁斯塔姆•明尼哈诺夫出席了此次论坛。

政府第一副总理阿斯哈尔•马明在商业论坛上发言时指出，哈鞑之间的双边贸易总额有机会达到10亿美元。



"纳扎尔巴耶夫总统于今年6月在对鞑靼斯坦进行访问期间下达了此任务。"马明说。



2017年，哈鞑双边贸易额约为7亿美元，较去年增长1.7倍（去年为4.253亿美元）。



此次论坛讨论了双边在石化、机械制造、国防工业、运输和创新等领域的合作前景，并就制定和实施联合项目路线图达成协议。



此外，哈萨克斯坦总统直属公共管理学院和喀山联邦大学、哈萨克斯坦外贸商会和鞑靼斯坦工商会、阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际IT初创科技园和"IT Park"高科技园、塞米汽车和装配厂公司和"RariTEK"机械修理厂公司等相关机构签署了一系列协议。



值得一提的是，鞑靼斯坦总统在对阿斯塔纳进行访问期间，参加了阿斯塔纳国际金融中心开业典礼和伊斯兰金融组织峰会。







【编译：达娜】