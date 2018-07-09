哈萨克投资国有公司同阿联酋投资者委员会签署合作备忘录

哈通社/阿斯塔纳/7月9日 -- 据哈萨克投资国有公司消息，哈萨克投资国有公司（Kazakh Invest）领导层9日会见阿联酋国际投资者委员会秘书长贾马尔·赛义夫·贾尔旺先生，并就投资合作问题进行讨论。

消息称，哈萨克斯坦全球投资圆桌会议-2018框架下，阿联酋代表团企业家们近日同哈萨克投资国有公司代表举行了双边会谈。

会中，双方主要就哈萨克斯坦经济主要发展方向中的阿联酋企业和投资项目落实情况及合作前景问题进行了讨论。

"贵国将始终成为阿联酋在中亚地区的合作伙伴，委员会将密切关注哈萨克斯坦经济和阿拉伯商业的发展前景。" 秘书长贾马尔说。





此外，双方还就商业项目交换了意见。哈萨克投资国有公司代表还向阿方代表就农业、食品加工、汽车制造、旅游等经济重要领域的潜力项目进行了介绍。

"公私合作机制将成为阿联酋企业家在哈萨克斯坦开展商业的独特机遇。我们愿意向阿联酋企业提供全方位的支持和帮助。" 哈萨克投资国有公司执行总裁图亚克巴耶夫说。

最后，哈萨克投资国有公司与阿联酋投资者委员会签署合作备忘录。

【翻译：冰山】