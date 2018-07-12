巴黎举行哈萨克族裔儿童绘画比赛

哈通社/巴黎/7月12日 -- 据外交部消息，由巴黎哈萨克族裔代表发起并由哈萨克斯坦驻法国大使馆支持下，法国首都近日举行主题为 "儿童眼里的阿斯塔纳"绘画比赛。

消息称，比赛共吸引年龄在7-17岁之间的19位生活在法国的哈萨克族裔儿童参与。



哈萨克斯坦驻法国大使詹•哈利耶夫在颁奖仪式中向培养出优秀才艺青年的家长们表示感谢，并就阿斯塔纳20周年向所有参赛选手表示祝贺。哈利耶夫指出，阿斯塔纳是国家统一的象征，同时也是哈萨克斯坦迎来持续稳定发展的明证。此次活动将为儿童之间形成哈萨克斯坦爱国主义以及为落实"永恒国家"民族理念奠定基础。





法国哈萨克族裔代表塔巴热克•多古表示，参与绘画比赛的儿童们从未去过阿斯塔纳，然而这没能对孩子们用画笔描述美丽阿斯塔纳形成阻碍。比赛主要目标是向儿童们开展爱国主义教育，并使孩子们更多的热爱祖国和阿斯塔纳。参与比赛的选手们希望通过这一活动为首都日奉献自己的一份力量。





根据比赛评选结果，法特玛古勒•阿帕克获得第一名，而埃姆列•图尔森和克伊热姆•阿勒杜尔森分别获得二、三名。



【编译：冰山】