上合组织国际合作事宜高级别磋商会在莫斯科举行

哈通社/阿斯塔纳/7月13日 - 据哈萨克斯坦外交部消息，旨在落实2018年6月9-10日在中国青岛举行的上合组织峰会期间成员国元首达成的各项协议的高级别磋商会议，日前在俄罗斯首都莫斯科举行。

此次会议专门针对上合组织国际事务举办。



上合组织相关问题国家协调员耶尔兰•阿勒姆巴耶夫代表哈萨克斯坦出席会议。



会上，阿勒姆巴耶夫阐述了在国际议程当中哈萨克斯坦的基本立场。此外，他强调上合各成员国元首之间达成的协议应有效和切实的如期得到落实。





阿勒姆巴耶夫还着重指出，纳扎尔巴耶夫总统关于在上合组织框架下建立新技术、经济数字化经验分享平台，以及制定上合组织可持续发展概念框架的倡议具有非常突出的重要性。



俄罗斯外长拉夫罗夫迎接各国到访代表并表示了欢迎。他在讲话中指出，上合组织的国际地位和重要性不断增加，同其他国际和地区组织之间的战略合作也在与日俱增。



上合组织秘书长拉希德•阿里莫夫及其他成员国代表也在会上发言，均强调了为促进各方在国际舞台上的互利合作而采取联合协调行动的重要性。



【编译：木合塔尔·木拉提】