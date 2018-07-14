哈萨克斯坦在安理会气候问题会议上阐述立场

哈通社/阿斯塔纳/7月14日 - 据外交部消息，联合国安理会于7月11日在纽约联合国总部举行主题为"认识并应对与气候相关的安全威胁"的会议。

哈萨克斯坦外交部副部长叶尔詹•阿什克巴耶夫出席会议并表示，气候变化正在成为整个国际社会的中心主题。



副部长在发言中指出，气候变化正在构成"威胁倍增器"的风险。



阿什克巴耶夫说："哈萨克斯坦和整个中亚地区都见证过咸海干涸的悲惨经历。这场环境灾难给邻国的人口和自然带来了许多挑战，影响了6000多万人"。 随后，他在国际拯救咸海基金的框架内详细阐述了为解决这一令人担忧的问题而采取的各种措施，这些措施使局势有了显着的积极改善。



阿什克巴耶夫呼吁联合国将"气候外交"作为整体预防冲突努力的一部分，他说，它也应该被视为维持和平的基础概念--不是一个终结进程，而是与预防、解决和恢复重建并行的行动。



他还呼吁加强与气候相关的安全风险评估和管理战略，加强国际合作，以促进更多发展中国家在应对气候变化方面的能力，以及投资新的多样化经济体。



就哈萨克斯坦自身而言，副部长表示，哈萨克斯坦已采取自愿行动，到2030年减少对化石燃料的使用，并在2050年之前将其替换为可再生能源。在这一行动进程当中，于阿斯塔纳世博园区建立的哈萨克斯坦纳绿色科技中心将发挥重要的作用。



当天的会议由瑞典外交部长瓦尔斯特伦主持，瑙鲁共和国总统巴伦•瓦卡、联合国常务副秘书长阿米娜•穆罕默德、伊朗水资源部部长哈桑•扎纳比等出席了会议。





此外，阿什克巴耶夫还出席了在纽约举行的主题为"为实现可持续发展目标在跨境水资源合作领域的贡献"的论坛。副部长在论坛他分享了哈萨克斯坦与中亚邻国以及俄罗斯和中国共同利用跨界河流资源方面的经验。 此外，他还表示支持全面审议和实施国际水资源法，以解决咸海萎缩带来的威胁。





副部长还表示，哈萨克斯坦高度重视将于10月10日至12日举行的联合国欧洲经济委员会水事公约缔约方会议。此次会议预计将会有来自世界各地的400多名政府、国际非政府组织和水资源领域专家代表参会。



【编译：木合塔尔·木拉提】