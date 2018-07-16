哈萨克文学选集将被翻译为法语

哈通社/巴黎/7月16日 -- "精神文明复兴"规划落实工作国家委员会近日同法国Michel de Maule出版社签署合作备忘录。

根据双方签署的协议内容，法国Michel de Maule出版社将负责对现代哈萨克语文学选集进行翻译、出版、发行等工作。



消息称，作为哈萨克斯坦长久以来的友好伙伴及项目战略伙伴，巴黎第一区区政厅和文化协会对项目筛选工作提供了大力支持。此外，法国国家图书馆不仅向该项目给予支持，还将负责对选集出版质量进行审查。





"精神文明复兴"规划落实工作国家委员会通过对10多家法国出版社和战略合作伙伴们的建议进行审核，最终选择与拥有30年翻译及出版经验的Michel de Maule出版社展开合作。出版社创始人兼总编、法国知名语言学家Thierry de La Croix在协议签署仪式上指出，项目将为法国读者开拓新文化创造机遇。



巴黎一区文化协会主席卡拉•阿里戈尼强调，项目拥有重要学术性意义。选集内容除了文学和审美价值外还拥有一定的研究价值。



据了解，协会计划向项目吸引文学、文化和地区研究领域的专业人才，他们将向法国和以法语为主的国家全方位介绍哈萨克斯坦文化。









Prestige Communication国际机构负责人劳伦特•泰伊布表示，通过使文化、精神文明得到复兴从而迎来全球化发展的"精神文明复兴"规划具有重要历史意义。



签署仪式期间，"精神文明复兴"规划落实工作国家委员会秘书长阿伊达•巴拉巴耶娃代表哈萨克斯坦签署协议。



据悉，哈萨克斯坦驻法国大使詹•哈利耶夫和"国家翻译局"公共基金执行总裁热万•肯杰汗吾勒一同出席签署仪式。





【编译：冰山】