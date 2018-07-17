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    09:48, 17 七月份 2018 | GMT +6

    上合组织青年交流营在中国青岛开营

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    哈通社/北京/7月17日（记者萨德克•阿克加诺夫）上合组织青年交流营16日在位于中国东部的山东省青岛市开营。

    据新华社发布的消息显示，青年交流营框架下将在青岛和北京举行一系列交流活动，持续至这个周末的活动共有200多名来自12个上合组织成员国和观察员国的青年代表参加。

    此次活动的主题为"新上合、新伙伴"。

    中国全国青联副秘书长董霞说，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议6月份在青岛举行，会议发表了《上海合作组织成员国元首致青年共同寄语》。在这里举办第三届上合组织青年交流营，希望为上合的青年交流带来新的动力和活力。

    这是上合组织举办的第三届青年交流营。在2015年于俄罗斯乌法举行的峰会期间，中国国家主席习近平宣布，为加强青年交往，中方将在邀请上海合作组织国家青年领导人访华研修计划的基础上，自2016年起连续5年在华举办"上海合作组织青年交流营"。

    在青岛期间，青年代表将参观海尔、青岛港和特锐德等企业，并赴青岛崂山太清宫体验太极拳文化。此外，青年代表将在青岛参加"筑梦丝路"上合组织青年论坛和上合组织青年故事会活动。

    据了解，各国青年代表将于20日前往北京。整个交流营的活动将持续至22日。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 中国 外交 上海合作组织 哈萨克斯坦与中国 黄金储备
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