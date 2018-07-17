总统召开会议讨论巴甫洛达尔州的发展情况

哈通社/阿斯塔纳/7月17日-据总统府新闻局消息，总统召开会议讨论关于巴甫洛达尔州社会经济的发展情况。

总统表示，巴甫洛达尔州发展状况呈现出良好趋势。目前，该州50%的经济增长主要以工业发展为主。



总统强调，巴甫洛达尔地区具有地理优势，与俄罗斯工业化地区接壤，在工业、能源、运输和农业领域具有巨大潜力。



总统还谈到了基础设施的建设问题。他指出，目前，阿斯塔纳-巴甫洛达尔一级高速公路建设工作正在实施。此后，两地路程将从5-6个小时缩短至3个小时。



此外，总统还提到了提升原料加工质量和提高生产竞争力等问题。





"今天，我参观和了解了生产铝和导体电缆的公司。我们应当考虑生产建筑材料、窗框、陶器和铝箔的可能性。我们应该为此吸引投资，开展项目。"总统说。



会议期间，巴甫洛达尔州州长波拉特•巴卡沃夫向总统汇报了该州社会经济发展、"精神文明复兴"国家规划以及 "五大社会举措"的落实情况 。



会议最后，总统就"绿色"技术、中小企业发展、俄罗斯地区跨境贸易、发展区域旅游产业集群潜力、畜牧养殖和灌溉农业等领域下达了具体指示。



总统办公厅主任、第一副总理、能源部部长及大型工业企业负责人等代表人员参加了此次会议。



此外，总统还对苏丹马克穆特•托拉伊格罗夫巴甫洛达尔州通用科学图书馆的工作情况进行了了解。参观了为残疾读者专门配备的设备、教育和医疗保健领域的数字化项目以及"精神文明复兴"项目办公室展厅。





【编译：达娜】