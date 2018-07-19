哈萨克斯坦诚信经营旅行社名单正式公布

哈通社/阿斯塔纳/7月19日 -- "旅行保障" 企业基金会近日公布哈萨克斯坦诚信经营旅行社名单。

消息称，"旅行保障" 企业基金会将有效保障哈萨克斯坦公民们在国外旅行安全。因此建议出国旅行的公民们购买诚信经营的旅行社旅游套餐。

此外，建议公民们在出行前检查往返机票、酒店相关预定/确认函以及旅游代码等信息。

旅游代码是由11-13位数字组成的号码，游客在购买旅行套餐时将自动生成代码。当游客遇到意外情况时，应及时与联系基金会并告知其旅游代码，工作人员将在24小时内向游客提供紧急援助。

旅游套餐中应明确指出旅游代码。当出现旅行社未向公民们提供旅游代码的情况，旅行社的行为将被认定为非法，公民们可选择放弃购买。

如果出现不利情况，旅游代码将成为游客们以最早的航班返回哈萨克斯坦的有力保障。

据了解，目前共有56家旅行社加入了"旅行保障"企业基金会，基金会将有效保障公民们的平安。以下连接可查看诚信经营旅行社名单。http://www.fondkamkor.kz/Voucher/partner/packets/tour/search_operator。

"旅行保障"企业基金会于2016年11月7日起开始运营，基金会截至今日共向46万名哈萨克斯坦公民提供了旅游代码。

【编译：冰山】