美国宣布对铀进口启动国家安全调查

哈通社/阿斯塔纳/7月20日 -- 特朗普政府开始调查铀进口是否威胁到美国国家安全，而此举可能导致核发电厂燃料的关税上涨。

美国商务部周三表示，将调查"目前铀矿石以及进口到美国的产品的数量和情况是否有可能损害国家安全。"调查将覆盖整个铀行业，包括铀矿开采和浓缩、国防和工业消费等。

征收铀关税将对核电站造成新冲击。核电站已经在勉力应对低电价和需求持平的局面。调查还加剧了贸易紧张局势，国际货币基金组织(IMF)警告贸易冲突对全球经济构成最大风险。美国铀矿开采商的供应量不到国内消费的5%，并且表示越来越难以与获得国家补贴的海外公司竞争。

美国商务部长罗斯在通知国防部长马蒂斯该调查的另一封信函中说，将就铀的国防需求咨询国防部。

罗斯表示，军用和发电所必需的美国铀产量已从占国内消费量的49%降至5%。自2011年福岛灾难导致日本、德国等大型买家关闭或退役核反应堆以来，铀的价格大幅下跌。使问题更加复杂化的是全球铀供应过剩的局面导致全球最大的铀生产国哈萨克斯坦去年减产。北美最大的铀供应商Cameco Corp.于去年11月份也随之减产。



【编辑：木合塔尔·木拉提】