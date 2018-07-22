中亚国家外长会议在吉尔吉斯斯坦举行

哈通社/乔尔蓬阿塔/7月22日--7月21日，中亚国家外长会议在吉尔吉斯斯坦乔尔蓬阿塔举行。

哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦的外交部部长出席会议，就中亚区域合作等问题进行了讨论。



我国外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫指出，定期举行的中亚国家外长会议应成为讨论和解决共同区域性问题的有效平台。此外，他还提议开始实施阿斯塔纳会议的最终议定书。



"中亚是无核区，具有在该地区发挥领导作用的潜力。我们需要加强世界所有无核区之间的合作。"阿布德拉赫曼诺夫说。



部长表示，纳扎尔巴耶夫总统提出的关于关于召开无核区峰会的倡议旨在加强中亚作为无核区之间合作核心的重要地位。而哈萨克斯坦作为联合国安理会非常任理事国，有意在联合国平台上努力推动该领域的发展。



会谈期间，哈萨克斯坦方面表示对土库曼斯坦接任拯救咸海国际基金会2017－2019年轮值主席国工作表示支持。此外，会议还讨论了区域安全和联合打击恐怖主义等问题。



此外，与会者对该区域各国为稳定阿富汗局势所作出的贡献表示了感谢。为此，阿布德拉赫曼诺夫强调了于今年9月在阿斯塔纳举办的"扩大阿富汗妇女权利"区域会议的重要性，并提议于2019年就阿富汗问题举办欧安组织高级别会议。



【编译：达娜】