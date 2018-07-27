哈通社/卡拉干达/7月27日-据卡拉干达州政府消息，墨西哥《宇宙报》（ElUniversal）、《米却肯州香格里拉之声》（La Voz de Michoacán报）、奥地利《NewMerker杂志》等多个外国媒体发布了关于今年7月在我国乌勒套举行的首届"杰兹克伊克"国际艺术节的相关消息。

墨西哥《宇宙报》中的文章称，该节日在哈萨克斯坦的圣地-乌勒套举行。



"乌勒套位于哈萨克斯坦中部的沙漠地区。有考古痕迹证明，该地区在新石器时代就曾有人居住。乌勒套自然保护区、其自然和景观被列入联合国教科文组织世界遗产名录。目前，哈萨克斯坦政府正努力发展该地区的旅游业 。"文章中写道。

来自波兰的艺术家们以"夏洛楚颂乐"（Son Jarocho）类型表演的"La bamba"墨西哥民谣受到了墨西哥媒体的高度赞赏。



此外，奥地利专业杂志《NewMerker》和国际文化平台网站"Online-Merker"等多个外国媒体对乌勒套地区高水平举办的此次艺术节给出了积极评价。







值得一提的是，哈萨克斯坦圣地乌勒套于7月12-14日期间举行了首届"杰兹克伊克"国际艺术节。来自墨西哥、秘鲁、波兰、俄罗斯、土耳其、塔吉克斯坦、法国、苏格兰以及日本等11个国家的艺术家们参加了此次活动，节日共吸引6000多个观众。







【编译：达娜】