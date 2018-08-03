哈萨克斯坦和阿富汗将继续加强双边合作

哈通社/阿斯塔纳/8月3日-在哈萨克斯坦投资和发展部的支持下，由阿富汗工业和贸易部长胡马因•拉萨夫率领的企业家代表团3日抵达阿斯塔纳，对我国进行工作访问。

投资和发展部副部长阿热斯坦•卡布基诺夫会见了阿富汗代表团。双方就两国在贸易、投资、农业、陆运、空运以及地质和矿产资源等各个领域的现状和前景进行了讨论。



此外，两国企业家之间举行了多次B2B会议。哈萨克投资国有公司（Kazakh Invest）、哈萨克斯坦国家铁路公司（KTZ）、哈萨克斯坦出口公司（Kazakhstan Export）、"Kazgeology"国家地质勘探公司等大型哈萨克斯坦公司参加了会议。



同时，哈萨克斯坦外贸商会就我国的中型企业、农业、运输和物流等领域举行了会议。



此次会议吸引了两国公共部门和企业界的代表人员。会议就双边经贸合作等问题进行了讨论。



最后，我国商界代表与阿富汗代表团签署了商定议定书。



值得一提的是，2018年1-4月，哈萨克斯坦与阿富汗之间的外贸交易额达到1.802亿美元，较去年同期增长19.3％（1.511亿美元）。



2005-2018年第一季度，阿富汗在我国境内的直接投资总额达20万美元，而我国在阿富汗境内的直接投资总额打30万美元。



【编译：达娜】