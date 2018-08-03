总统召开会议讨论里海沿岸国家首脑峰会准备工作

哈通社/阿斯塔纳/8月3日 -- 据总统府消息，纳扎尔巴耶夫总统3日在总统府召开会议，并就里海沿岸国家首脑峰会准备工作进行了讨论。

总统办公厅主任阿德里别克∙贾克斯别克夫、外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫、总统助理努尔兰·沃恩扎诺夫、国防部部长萨肯·扎苏扎科夫以及其他政府机构代表出席会议。



消息称，会议就里海法律地位公约草案和其他相关协定签署仪式的文本准备工作以及会议议程制定工作进行了讨论。

"我们为里海沿岸国家首脑峰会准备了多年时间。国内分析人士们也同国外专家们开展了大量工作。此外，土库曼斯坦还将举行国际拯救咸海基金会创始成员国首脑峰会。我们也应将出席该会议。"纳扎尔巴耶夫总统说。

会中，外交部部长阿布德拉赫曼诺夫就第五届里海沿岸国家首脑峰会准备情况向总统进行了汇报。

阿布德拉赫曼诺夫表示，此次峰会期间将完成里海法律地位问题的相关谈判工作。旨在解决里海沿岸国家就海域利用等多个问题的里海法律地位公约将成为本次峰会的主要文件。

会议最后，纳扎尔巴耶夫总统注重指出里海法律地位公约的重要性，并就峰会准备工作下达了工作指示。

【编译：冰山】