哈萨克斯坦与泰国将在教育领域开展合作

哈通社/曼谷-阿斯塔纳/8月7日- 哈萨克斯坦驻泰国大使拉吾善•叶斯波拉托娃日前与泰国国立法政大学（Thammasat University）校长加西尼•威图（Gasinee Witoonchart）举行会面。

双方根据哈萨克斯坦和泰国政府间双边合作委员会第三次会议结果，表达了在教育领域发展合作关系的意愿。



会议期间，叶斯波拉托娃谈到了纳扎尔巴耶夫大学和法政大学之间建立合作关系的可能性，以及双方进一步开展留学生交换、学术交流工作等。



在谈到哈萨克斯坦的教育制度时，叶斯波拉托娃特别介绍了纳扎尔巴耶夫总统于1993成立的旨在培养高素质人才的"博拉沙克"国际奖学金项目。



值得一提的是，哈萨克斯坦在该项目框架内与全球200多所大学建立了合作关系，为全国一万多名学生提供了免费留学机会。



同时，威图表达了在工商管理硕士协会(AMBA)框架内与纳扎尔巴耶夫大学建立合作的意愿。



此外，哈萨克斯坦大使向泰方介绍了纳扎尔巴耶夫总统提出的"第四次工业革命背景下的发展新机遇"、"五大社会举措"、"精神文明复兴规划"、哈萨克斯坦民族和睦大会、阿斯塔纳成立20周年以及即将在阿斯塔纳召开的世界和传统宗教第6届大会的相关信息。



泰国法政大学成立于1934年，由泰国著名学者Pridi Banyotong创设，是继朱拉隆功大学之后的全国第二大最古老大学。据悉，诸多著名的政治学家都从该大学毕业，其中包括泰国总理、省长、银行行长等。



如今，法政大学在四所大学校园内的23所不同的院系和学院开设了240多个学术课程。 在其创设以来的80年里，该大学已经成为一所国际性大学，在许多专业领域中享有盛名。



【编译：达娜】