哈萨克斯坦芭蕾舞者的精彩表演在意大利受热捧

哈通社/阿斯塔纳/8月7日 -- 据阿斯塔纳歌剧院消息，阿斯塔纳歌剧院首席舞者、多个国际奖项获得者巴赫提亚尔·阿达姆詹近日在意大利首次饰演法国著名的编舞师及舞蹈家罗兰·珀蒂特的芭蕾舞剧《年轻人与死神》中的"年轻人"角色。

消息称，旨在纪念芭蕾舞传奇人物鲁道夫·纽瑞耶夫的"Tributo a Rudolf Nureyev" 国际芭蕾舞演出于7月28日在兴建于公元前1世纪的古罗马剧院以及斯波莱托罗马剧院举行。演出期间，世界芭蕾舞明星们为观众们献上纽瑞耶夫的代表作。

据了解，1946年首演的罗兰·佩蒂《年轻人与死神》第一幕曲目由约翰·塞巴斯蒂安·巴赫创作，并配诗人让·谷克多的歌词。罗兰·佩蒂的助手、著名舞蹈家路易吉‧博尼诺在芭蕾舞剧首演中曾饰演"年轻人"。此次演出中，斯卡拉大剧院芭蕾舞团首席舞者妮科莱塔•曼尼担任了巴赫提亚尔·阿达姆詹的搭档。

演出期间，巴赫提亚尔还与匈牙利国家剧院舞者塔季扬娜·梅利尼克共同表演了路德维希·明库斯的芭蕾舞剧《堂吉诃德》中的双人舞（pas de deux）。值得一提的是，哈萨克斯坦芭蕾舞明星在意大利的精彩表演受到了在场观众的热捧。

【编译：冰山】