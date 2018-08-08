文化和体育部部长：应推出丝绸之路沿线国家统一签证

哈通社/阿斯塔纳/8月8日 -- 哈萨克斯坦文化和体育部部长阿热斯坦别克·穆哈梅迪吾勒8日在阿斯塔纳举行的突厥议会成员国旅游部长第四次会议上表示，应推出伟大丝绸之路沿线国家统一签证。

"哈萨克斯坦一直是伟大丝绸之路不可分离的一部分，并于2015年在土耳其博德鲁姆举行的突厥议会成员国首脑峰会期间成为'突厥议会：现代丝绸之路'旅游套餐制定工作组的协调员。因此，应将在吉尔吉斯斯坦举行下一届突厥议会成员国首脑峰会前制定出合理方案。" 穆哈梅迪吾勒说。

会议期间，穆哈梅迪吾勒指出关于简化丝绸之路沿线国家签证制度的问题。

文化和体育部部长表示，对应丝绸之路沿线国家旅游路线，首先应解决签证制度问题。以旅游为目的的"伟大丝绸之路"签证将效仿欧洲国家的 "申根"签证。这将为游客们访问各国历史古城创造便利。

"目前共有61个国家公民可免签来到哈萨克斯坦。此外，另有48个国家公民在申请旅游签证时将不会被要求提供邀请函。还为中国公民提供了团体旅游签证，类似协议正在与伊朗展开。哈萨克斯坦还向中国和印度游客提供勒经哈72小时过境免签政策。" 穆哈梅迪吾勒说。

值得一提的是，下一届突厥语国家首脑峰会将于9月3日在吉尔吉斯斯坦乔尔蓬阿塔市举行。与此同时，乔尔蓬阿塔还将举行第三届世界游牧民族运动会。

据悉，突厥议会成立于2009年，其成员包括哈萨克斯坦、土耳其、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦。此外，乌兹别克斯坦也将参加在吉尔吉斯斯坦举行的突厥语国家首脑峰会。

【编译：冰山】