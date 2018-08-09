分析人士：里海沿岸国家将在阿克套峰会取得重大成就

哈通社/阿斯塔纳/8月9日 -- 哈萨克斯坦总统战略研究所副所长、政治学博士萨纳特•阔什肯巴耶夫9日表示，阿克套峰会框架下将形成一个明确的里海法律平台。

阔什肯巴耶夫表示，计划于8月12日在阿克套市举行的第五届里海沿岸国家首脑峰会期间，将签署《里海法律地位公约》。各国外长于2017年12月举行的会谈期间就此达成共识。在过去25年间，举行了多次类似的会谈，包括4次峰会以及一系列部长级会议和副外长级特别工作组会议。耗时25年制定的公约将对后苏联国家和伊朗具有重要意义。这一举措对里海海域划分给予了更多的关注。公约框架下将形成一个明确的里海法律平台。



据他介绍，《里海法律地位公约》的签署对哈萨克斯坦来说意义重大。往后，公约将对海上石油开发创造新机遇。



战略研究所副所长指出，运输网络将得到更多的关注，通过里海运输潜力将进一步促进与邻国之间合作。其次，还将专注渔业与环保问题。里海五国将就此提出制定统一环保标准的愿景，并为共同发展环保事业开辟道路。法律地位框架下，类似于此的其他重要问题也将得到解决。总之，对哈萨克斯坦以及其他里海沿岸国家来讲，这是一段重要的时刻，也是外交政策所获成就。



【编译：冰山】