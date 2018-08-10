国际青年科学家论坛在布拉拜举行

哈通社/阔科舍套/8月10日-在哈萨克斯坦首任总统基金会的组织下，国际青年科学家论坛日前在布拉拜度假区内的"TERRASSA PARK"疗养院举行。

首任总统基金会执行副总裁伊戈尔•罗戈夫、教育和科学部副部长塔勒哈特•耶希恩胡洛夫、哈萨克旅游国有公司（«Kazakh Tourism» ҰК）执行总裁拉希德•库泽穆巴耶夫、阿克莫拉州副州长哈纳特•额德热索夫以及来自我国各地区以及独联体国家的青年科学家代表们参加了此次论坛。



以《布拉拜论坛：哈萨克斯坦国际性合作》为题的论坛由首任总统基金会驻阿拉木图代表处主席谢尔盖•托赫塔罗夫开幕。



论坛就哈萨克斯坦在欧亚空间发展的未来、以及在旅游、农业、科学、文化、物理、技术等领域的进一步合作问题进行了讨论。



论坛最后，所有的参与者们获得了相应的专项证书，并前往布拉拜的多个景点进行参观。



值得一提的是，该论坛于8月8日在阿斯塔纳开幕，政府各部代表、以及各大高校校长在开幕式上进行了演讲。



此外，教科部副部长耶希恩胡洛夫在接受媒体采访时表示，国家高度重视科学领域的发展，青年科学家们在我国也得到了良好的社会保护。去年在教科部的倡议下，我国120位青年科学家们获赠了免费公寓。



"我国的科学发展和融资体系与全球许多国家相比瑶瑶领先，这也吸引了许多外国科学家们的研究兴趣。" 耶希恩胡洛夫说。









【编译：达娜】