纳扎尔巴耶夫总统主持召开曼格斯套州社会经济发展会议

哈通社/阿斯塔纳/8月11日 -- 据总统府新闻局消息，正在对曼格斯套州进行工作视察的哈萨克斯坦总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫，10日在当地主持召开了该州社会经济发展会议。

总统在会上对里海周边地区的历史、文化、精神文明以及其地缘政治重要性等做出了高度评价。



总统强调指出，曼格斯套州在哈萨克斯坦的制造业、基础设施建设和运输及物流行业的发展过程中，做出了重要的贡献。



总统称，在"光明大道"经济计划的支撑下，曼格斯套州已经发展成为了哈萨克斯坦重要的物流交通枢纽之一，形成了以高速公路、国际机场、铁路线和海港为一体的大型物流中心，进一步促进了当地的经济发展。



总统还谈及即将在当地举行的里海峰会，并着重强调，里海周边5国即将签署的里海地位问题协议，将是对此前20年诸多工作的总结。



会上，曼格斯套州州长耶拉勒•托赫詹诺夫向纳扎尔巴耶夫总统就当地上半年经济发展情况及社会面貌等进行了介绍。



据悉，2018年1-6月，曼格斯套州地区生产总值相比2017年由99.2%提升至104.4%，工业主要指数大101.2%，固定资产投资增长6%达2560亿坚戈。



在工业化路线图框架下，曼格斯套州落实重要项目42个，吸引外来投资3920亿坚戈。此外，正在开展总价值超过4180亿坚戈的89个项目的落实。



此外，在"光明大道"和"光明住房"计划框架下，该州新建成和修缮重要道路600公里，180万平方米住房交付使用。



会议期间，总统还了解的当地旅游业发展情况，以及社会民族政策落实状况等，并就当地社会发展、物流交通行业/基础设施建设等一系列问题，向当地政府下达了具体的工作任务。























【编译：木合塔尔 木拉提】