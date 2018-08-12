里海五国首脑峰会将在阿克套举行

哈通社/阿克套/8月12日 -- 第五届里海沿岸国家首脑峰会将于今日（12日）举行。

哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土库曼斯坦、俄罗斯和伊朗五国元首将齐聚海滨城市阿克套新建成的"友谊之家"，就里海相关问题进行讨论。

值得一提的是，11日，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在出席库里克港多式联运枢纽启动及介绍仪式时，曾对里海峰会表达了期待。



总统当时在讲话中说："明天，里海沿岸国家首脑第五次峰会将在阿克套举行。20年来，我们为了达成各国之间的共识而向着同一个目标做出了大量的努力，进行了多次复杂的协商。这期间，各方协商的主题涵盖了航运、资源、生物资源和国家之间的贸易合作等。今天我依然相信，各方将在所有问题上达成共识。我们期待，在明天的峰会上见证历史性的决议。这非常的重要。"

根据计划，此次峰会上各方将签署有关里海法律地位问题的公约。该文件将就里海海域划分、海底区域分配、区域及内陆水域活动原则、海底管道铺设相关的内容作出规定。

在此前接受哈通社记者采访时，哈萨克斯坦外交部部长海拉特·阿布德拉赫曼诺夫也曾就里海峰会表达过个人观点。

外长表示，各国领导人通过政治意愿、外交努力等方式寻求有效的解决方案，并就里海的所有合作问题达成了共识。该公约旨在解决与里海沿岸国家有关使用里海的权利和义务等问题，包括其水域、海底、底土、自然资源和空域等空间的划分。该文件将保证整个里海地区的安全、稳定和繁荣。



【编译：木合塔尔·木拉提】