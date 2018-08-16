库斯塔奈州州长率团访问中国

哈通社/北京/8月16日 -- 据库斯塔奈州政府消息，该州州长阿基米德•穆哈姆别托夫16日率团访问中国北京。

"Allur Group"、"Aytei Group"和"KazAzot"公司代表在内的库斯塔奈州代表团将同中方同仁举行会晤，讨论未来投资项目。

访问期间，州长同中国机械进出口（集团）有限公司领导举行会谈，讨论该公司收购Allur Group股份问题进行了讨论。相关进程预计今年10月份结束。



访问框架下，Allur Group旗下农机公司和中国一拖集团领导层举行会晤，并就在库斯塔奈市建造面向独联体国家市场的农机厂达成共识。

此外，访问期间双方还重申了哈萨克斯坦"KazAzot"控股公司与中国凯赛生物科技公司和中国中心建设公司在深度加工小麦、生产聚酰胺材料、人造织物、塑料产品和聚合物涂层等领域达成的共识。据了解，项目投资总额达25亿美元，生产产品将全面面向出口市场。根据计划，加工厂每年将使用250万吨哈萨克斯坦粮食。



访问框架下，库斯塔奈州代表团向中国企业家介绍该州投资机遇、经济情况和国家投资优惠政策。此外，代表团还计划访问位于北京和合肥市的中国公司。

【编译：小穆】