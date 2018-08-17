哈吉政府间理事会会议在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/8月17日 -- 据总理官网消息，哈萨克斯坦-吉尔吉斯斯坦政府间理事会第7次会议17日在总理府举行，两国总理巴赫特詹·萨金塔耶夫和穆哈梅德哈利·阿布勒哈兹耶夫出席会议。

会议框架下，萨金塔耶夫和阿布勒哈兹耶夫举行双边会晤，并就两国经贸合作关系热点问题，以及进一步扩大相互投资、过境运输、能源、旅游和其他领域的合作关系问题进行了讨论。

政府间会议通过了第6次会议纲要落实成果，并审议两国2018-2020年各领域合作工作规划。

萨金塔耶夫指出，纳扎尔巴耶夫总统和吉恩别科夫总统之间的紧密友好关系，进一步加强了两国人民传统友谊合作，将两国各领域合作关系提升了新的水平。



数据显示，2017年，哈吉双边贸易额增长13.4%。2018年前5个月，双边贸易额增长9.8%。

会议就哈吉两国于2017年12月2日签署的双边经济合作路线图落实成果进行了讨论。双方共同认为，该路线图为进一步扩大双边经贸提供了巨大贡献。此外，成立刚刚不久的哈吉企业家协会计划年底前举行第一次会议，并计划在吉尔吉斯斯坦举行哈萨克斯坦出口商经贸展览会。

此外，双方还就加强军事技术合作发展，以及共同利用跨境河水问题交换了意见。

根据会议结果，双方签署了一系列合作协议，两国总理签署了哈吉政府间理事会第7次会议纲要。此外，哈吉经济部代表签署了对两国政府间2003年签署的关于边境过境点合作备忘录进行补充修改文件。

据悉，哈吉政府间理事会第8次会议将于2019年在比什凯克举行。

【编译：小穆】