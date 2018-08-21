欧洲披露美国保住世界最大经济体地位的方法

哈通社/阿斯塔纳/8月21日 -- 据俄新社报道，能源专家尼古拉•马祖奇（Nicolas Mazucci）在接受Atlantico.fr网站采访时表示，欧洲公司正越来越多地面对来自美国的各种法律工具，其目的都在于用尽一切办法保住自己的世界最大经济体地位。

马祖奇指出，2015年法国巴黎银行被罚款89亿美元，2014年法国铁路公司不得不支付6000万美元，而阿尔斯通公司则被迫支付7.72亿美元。这些公司都存在两个共性特点：一是它们都与美国公司在经济技术领域形成竞争，二是都在美国境内开展业务，这使得对它们进行处罚要比对俄罗斯或中国的公司更容易。

他还指出，美国法律中还存在一些"域外效力"，例如1996年的D'Amato-Kennedy法案（禁止与伊朗、利比亚进行贸易的法案，译者注），正是这项法律允许美国当局轻易处罚欧洲公司。

此外，美国的货币和情报机关也是其对任何企业和国家施压的有效工具。美元汇率不与黄金挂钩，这赋予美国对世界经济施压的杠杆。美国可以制裁任何与对其有威胁国家开展贸易的企业，仅仅是因为它们以美元进行交易。

至于情报机关，马祖奇提到美国的《外国情报监控法》。根据这项法律，美国可以以国家安全为名拦截任何信息。