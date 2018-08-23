萨金塔耶夫会见美国驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/8月23日-据总理府官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫23日在总理府同美国驻哈萨克斯坦特命全权大使乔治•克洛尔举行了会谈。

会谈期间，双方就经贸、投资，以及进一步加强双边友好合作关系等题进行了讨论。此外，大使还谈及其在哈外交使命主要工作方向。



"纳扎尔巴耶夫总统在对华盛顿进行访问后，哈美两国关系得到进一步加强。经过双方共同努力，两国经济领域的合作达到了新的水平。"总理说。



据了解，萨金塔耶夫去年4月对美国加利福尼亚和纽约进行了工作访问。根据访问结果，旧金山开设了哈萨克斯坦总领事馆，而"泽尔达（Zerde）"创新中心、阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）和阿拉套创新科技园等公司的联合代表处也坐落于此。



而在此框架内，哈萨克斯坦正在与美国西南部以及位于硅谷的多个大型公司展开合作。



此外，会谈期间，双方还讨论了进一步发展两国商业关系的相关计划。



大使先生表示，哈萨克斯坦一直同世界上所有国家建立和发展友好关系，并强调这一政治措施所起到的战略作用。



"哈萨克斯坦在联合国安理会中的作用产生了重大影响。26年前，哈萨克斯坦还是前苏联的一部分，而如今它已跻身区域和全球领先国家行列。哈萨克斯坦总统的政策对于稳定与邻国的关系非常重要。"大使说。



【编译：达娜】