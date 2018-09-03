阿布德拉赫曼诺夫外长出席突厥议会外长会议

哈通社/阿斯塔纳/9月3日 - 哈萨克斯坦外长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫2日在吉尔吉斯首都比什凯克出席了当天举行的突厥语国家合作委员会（突厥议会）外交部长会议。

会议是在第六届突厥语国家合作委员会会议前夕举行的。



部长级会议每年举行一次，旨在讨论突厥议会成员国首脑会晤及成果和筹备的相关事宜。



会上，各国外长就重要日程安排以及计划在国家领导人会议期间签署的文件进行了商议。



据外交部消息称，根据会议讨论结果，有关国际突厥学院以及突厥文化和遗产基金的多份协议和文件，将在国家元首会议期间获得签署。



此外，根据突厥议会成员国一致同意，匈牙利获得了国际突厥学院观察员国地位。





突厥语国家合作委员会（The Turkic speaking countries cooperation committee）是在纳扎尔巴耶夫总统的倡议下，为了加强突厥语国家合作而成立的区域性国际组织。2009年10月，哈萨克斯坦、土耳其、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦四国领导人在阿塞拜疆的纳希切万签署成立突厥语国家合作委员会的协定。总部位于土耳其伊斯坦布尔。



【编译：木合塔尔·木拉提】