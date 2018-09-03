纳扎尔巴耶夫总统总结突厥议会近期工作

哈通社/乔尔蓬-阿塔/9月3日 - 突厥语国家合作委员会第六次会议3日在吉尔吉斯伊塞克湖边的乔尔蓬-阿塔举行。

会上，哈萨克斯坦向吉尔吉斯移交了委员会轮值主席国职务。



哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在会上总结了委员会截至目前的各项工作情况。



总统指出，在哈萨克斯坦担任轮值主席过期间，突厥议会继续稳步推进一体化进程。目前，在阿斯塔纳峰会期间决议制定的、旨在明确一体化目标和规则，发展阶段和落实手段的一体化概念文件已经制定完成。



纳扎尔巴耶夫总统还表示，近年来，突厥语国家领导人之间的相互访问更加频繁，各成员国之间在经济、人文领域的相互合作愈加深入，教育、信息、技术、能源、物流交通、金融等领域的合作交流正在变得更加紧密。



总统尤为强调了统一突厥历史教科书的编撰工作，并指出这一重大成就体现了突厥语国家之间在教育、历史和人文领域合作的不断发展。



总统表示，这本教材已经成为了各成员国教育大纲的重要内容，这是可惜的成就，将是促进各国青年了解共同历史观与传统文化的有效手段。



"此外，国际突厥学院出版了90多部关于突厥历史的书籍，记录4000年历史的‘先祖遗产'网站也已经开始工作。‘突厥晴雨表'民意调查机构也投入实施。"总统说。



与此同时，为了进一步刺激旅游业的发展，"现代化的丝绸之路"项目正式启动。在该项目框架下，游客可在14天内游览中亚地区的历史圣地。



纳扎尔巴耶夫总统表示，"这些都是突厥一体化工作不断发展下取得的成就。"



值得一提的是，第六届突厥语国家合作委员会第六届会议3日在吉尔吉斯乔尔蓬-阿塔举行，出席会议的国家包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯、土耳其、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦和匈牙利。



会上，纳扎尔巴耶夫总统提议对突厥议会组织结构进行精简，得到了与会成员国的认同，会议还决定授予匈牙利观察员国家身份，并签署了一系列重要文件。



下一届会议将在阿塞拜疆巴库举行。



【编译：木合塔尔·木拉提】