总理召开会议讨论北哈州社会经济发展问题

哈通社/阿斯塔纳/9月4日 --政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫3日对北哈州进行的视察框架下主持召开有关讨论地区社会经济发展问题2018-2021年综合计划落实情况的会议。

根据总统的工作指示，政府与北哈州地区政府开展联合工作，考虑到各领域、地区因素以及引资机遇等问题，制定了有关北哈州地区社会经济发展问题的2018-2021年综合计划。



会议期间，政府总理萨金塔耶夫强调指出实施综合计划过程中有效使用预算资金及结果的重要性。此外，会议中还谈及了通过实施计划从而获得的经济效益。萨金塔耶夫还就于今年11月举行的"哈萨克斯坦-俄罗斯"地区间合作论坛筹备工作进行了了解。





"我们对建筑工程落实情况进行了了解，感到很满意。建筑工程将在规定时间完成，从机场到整个基础设施：少年宫、网球场、住房工程、绿化工作等都在顺利有序的完成。所需资金都已分配。这是对该地区发展的重要帮助。根据综合计划，也应尽快完成相关工作。"萨金塔耶夫说。



北哈州州长库马尔•阿克萨卡洛夫就社会经济发展计划的主要方向及相关举措进行了汇报。阿克萨卡洛夫指出，近七年间，地区社会经济发展问题取得了正面的发展。2018年1-7月期间，短期经济指标达107.9%、建筑工程量增长1.7倍、吸引投资总额增长9.9%、农业增长3.2%、工业生产增长0.3%、住房竣工交付量增长9.1%，出口总额增长1.3倍。





另外，地区领导人还就中小型企业和数字化领域未来计划、地区供暖季准备工作进行了介绍。



会议框架下，政府各部门负责人就相关问题进行了答复。此外，会议还就医疗、就业、教育和住房等问题进行了讨论。



【编译：冰山】