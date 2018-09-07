阿布德拉赫曼诺夫同联合国专员和阿富汗副外长举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/9月7日 -- 据外交部新闻处消息，外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫在题为"扩大阿富汗妇女权利和可及性"区域会议框架下举行一系列会谈。

外长阿布德拉赫曼诺夫同联合国秘书长特别代表、中亚地区预防性外交中心负责人娜塔莉亚•格尔曼举行会谈期间，双方讨论了哈萨克斯坦与联合国之间合作领域的重点问题。



阿布德拉赫曼诺夫表示，纳扎尔巴耶夫总统注重关注区域安全、合作以及稳定发展问题。他还强调，此次会议也证明了这一点。哈萨克斯坦及其国际伙伴将积极实施"阿斯塔纳阿富汗问题论坛"的讨论成果。因此，在阿拉木图市建立联合国区域枢纽创造机遇，同时还将成为此次会议讨论项目的协调平台。



会中，双方对中亚国家近几年来的多边合作给予了高度评价。今年举行的中亚国家首脑峰会工作（咨询）会议、里海沿岸国家首脑峰会、国际拯救咸海基金会创始成员国峰会以及突厥语国家合作委员会会议为加强区域合作关系起到了重要作用并为加深中亚及邻近地区的互利贸易和经济、文化和人文关系开辟了道路。





阿布德拉赫曼诺夫与阿富汗副外长举行会谈期间，双方表示有兴趣进一步加强两国之间的伙伴关系。据统计，两国商贸合作领域出现良好增长趋势。2017年，货物流通量达7.657亿美元。



会谈期间，阿富汗副外长阿德拉•拉兹就哈萨克斯坦举行区域会议，并对阿富汗妇女问题给予高度关注表示衷心感谢。"我们高度重视哈萨克斯坦对于阿富汗的援助，这对我们的人民很重要。上千名阿富汗大学生在哈萨克斯坦接受了教育，目前他们正在为建设阿富汗和平付出努力。"



【编译：冰山】