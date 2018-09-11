纳扎尔巴耶夫总统接见总统办公厅领导层

哈通社/阿斯塔纳/9月11日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统11日在总统府接见总统办公厅领导层。

会谈期间，纳扎尔巴耶夫总统向阿德里别克•贾克斯别克夫就其在总统办公厅以及其他职务中做出的工作表示感谢，并强调指出其为国家的形成和发展做出的重要贡献。

"大家都知道阿德里别克·热斯克勒德吾勒常年来与我共事。他是首都第一位市长，在所有岗位上都表现出了自己的责任心和真诚。祝愿他身体健康，家庭幸福。"总统说。

另外，纳扎尔巴耶夫总统还向与会代表介绍了新任总统办公厅主任阿斯耶特·伊谢克舍夫。

"阿斯耶特•沃仁泰吾勒成为我的助手，他曾担任部长、副总理等职务。其在阿斯塔纳市担任市长的两年半时间里，得到首都市民们的高度赞赏。他充满活力和创造力。目前，正是需要这种人才的时候。伊谢克舍夫担任市长期间，我们圆满举办了2017阿斯塔纳世博会和阿斯塔纳20周年庆典等活动。相信阿斯耶特•沃仁泰吾勒可以很好地完成这项任务。"总统说。

纳扎尔巴耶夫总统指出总统办公厅主要工作任务并强调，总统办公厅将对改善人民生活及促进经济发展工作中起到重要作用。

"办公厅面临着重要工作任务，其中包括确保国家规划的有效落实。我想特别指出的是，目前工作规模已扩大至地区级别。因此需要协调各级政府，并共同开展相关工作。"纳扎尔巴耶夫总统说。

【编译：冰山】