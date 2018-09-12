哈萨克斯坦支持和平解决叙利亚争端

哈通社/阿斯塔纳/9月12日 - 据外交部消息，哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特•沃玛若夫9月11日出席了联合国安理会关于叙利亚问题的会议并发言。

沃玛若夫在会上指出，上周在德黑兰举行的阿斯塔纳进程三个担保国领导人峰会，是恢复叙利亚和平努力的一个重要里程碑，为实现叙利亚境内的最终稳定起到了重要的作用。



此次联合国安理会关于叙利亚问题的讨论会议是在俄罗斯的提议下组织召开的。



除了安理会成员国以外，阿斯塔纳进程的担保国土耳其和伊朗的代表也在这次会议上发了言。



海拉特•沃玛若夫在发言中强调解决叙利亚问题必须通过和平手段，他还指出要实现战后的重现和推动复杂的人道主义援助工作，必须凝聚各方的力量。





"我们必须为叙利亚难民重返家园创造条件，这也将成为关于叙利亚难民问题的国际会议的一个契机。"他说。



沃玛若夫在发言中还就阿斯塔纳和平进程担保国家在合作打击"达伊什"、"努斯拉阵线"和基地组织等恐怖主义团体中的重要性，以及将参加停火协议的反对派武装与恐怖组织区别看待的问题予以了高度关注。此外，沃玛若夫还强调避免在伊德利卜爆发冲突有助于和平进程的推进。



沃玛若夫还高度评价了伊朗、俄罗斯和土耳其三国魏叙利亚人道主义情况的改善和保障平民安全，实现叙利亚经济复苏和基础设施重建，以及解决重要社会问题而做出的努力。



【编译：木合塔尔·木拉提】