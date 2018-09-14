哈通社/安卡拉/9月14日 - 在对土耳其进行的正式访问框架下，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫13日会见了土耳其总统埃尔多安。

在会晤后举行的联合新闻发布会上，土耳其总统埃尔多安称纳扎尔巴耶夫为"突厥世界的长老"。



埃尔多安说："我非常荣幸的在土耳其-哈萨克斯坦高级别战略合作委员会的第三次会议框架下，在安卡拉接待突厥世界的长老--哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫。2015年组建的合作委员会，今年在安卡拉举行了第三次会议，此前我们还在吉尔吉斯举行的突厥语国家合作委员会第六次峰会期间举行了会晤。"



随后，埃尔多安表示，他同纳扎尔巴耶夫总统及哈萨克斯坦代表团就两国合作的多个领域进行了深入的交流。



"此次会议的议题广泛且具有深度。哈国总统此行期间，两国签署了一系列合作文件。在昨天的投资论坛上，双方达成了总额20亿美元的20多项协议。我们对来自我们的古老家乡哈萨克斯坦的纳扎尔巴耶夫总统以及哈萨克斯坦代表团为我们带来的喜悦表示感谢。土耳其和哈萨克斯坦之间的关系源远流长，且必将在今后不断加深。"埃尔多安说。



【编译：木合塔尔·木拉提】