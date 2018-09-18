哈萨克斯坦能源部部长在国际原子能机构大会上发言

哈通社/阿斯塔纳/9月18日-国际原子能机构（IAEA）大会第六十二届年度常会于2018年9月17在奥地利维也纳开幕。由我国能源部部长哈纳特•波兹姆巴耶夫带领的哈萨克斯坦代表团参加了此次活动。

部长哈纳特•波兹姆巴耶夫在大会中发言，谈到了哈萨克斯坦在核不扩散与和平利用原子能领域取得的相关成就。



在讲话中，波兹姆巴耶夫重点谈到了纳扎尔巴耶夫总统就加强核不扩散制度所提出的各项国际倡议，以及哈萨克斯坦与原子能机构在和平利用核能领域的合作现状和前景。



大会期间，我国代表团还展示了哈萨克斯坦在实施国际原子能机构目标中的重要作用，各成员国对哈萨克斯坦在核不扩散、和平利用核能以及加强全球核安全方面所做的努力表示了高度赞赏。



此外，我国能源部部长与沙特阿拉伯能源和矿产部部长、沙特阿拉伯阿卜杜拉原子能和可再生能源科学院院长、中国原子能机构主席、印度原子能委员会主席、乌克兰能源与煤炭工业部第一副部长以及俄罗斯国家原子能集团公司（Rosatom）总经理举行了双边会谈。



据悉，此次会议将持续至9月21日。来自140多个成员国的高级官员和代表就原子能机构年度报告和核安全报告以及机构的预算等一系列问题进行审议。



【编译：达娜】