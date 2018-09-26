信息和通讯部部长：通讯强大的国家防御也同样强大

哈通社/阿斯塔纳/9月26日 -- 哈萨克斯坦信息和通讯部部长达吾仁·阿巴耶夫26日出席在首都举行的阿斯塔纳媒体周（Astana Media Week），并发表讲话。

"纳扎尔巴耶夫总统高度关注国内新闻媒体事业的发展。相信已有第二年举办历史的阿斯塔纳媒体周将不仅为国内、还将为整个地区促进媒体市场的形成以及进一步发展创造新机遇。因为在这一平台，除了国内新闻工作者外，还将有国外代表发表言论。活动不仅旨在全方面发展国内媒体市场，还将不断加深文化和信息联系。通讯强大的国家防御也同样强大。"阿巴耶夫说。

据部长介绍，有意参加阿斯塔纳媒体周的国家代表逐渐得到增长。因为，大众媒体是社会发展的主要组成部分。专家人员在这一领域工作不仅改变了信息景观，从而推动着政治到农业的所有领域发展。

阿巴耶夫表示，在此之际，应及时讨论焦点问题并制定进一步工作计划。因此，阿斯塔纳媒体周不仅邀请新闻工作者，还吸引了分析人士、公关经理以及国外专业人士参与。参与人数达2000多。在一年前举行的媒体周期间，首次为制作公司们组织了内容市场。在此框架下，国内电视频道找到了新的合作伙伴。今年则邀请了18个国家和地区的影视内容市场，其中包括白俄罗斯、土耳其、俄罗斯以及乌兹别克斯坦等国家代表。因此，此次媒体周活动将为各代表交流经验、学习最佳实践、并以新技术为国家创造利益创造机会。





【编译：冰山】