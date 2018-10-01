哈萨克斯坦式西部片入围华沙电影节导演新作单元

哈通社/阿斯塔纳/10月1日 -- 哈萨克斯坦导演托列艮·拜托肯诺夫指导的影片《萨塔什》入围第34届华沙电影节导演新作单元（1-2 Competition），电影节将于10月12-21日期间举行。

消息称，影片根据文化和体育部的要求，由沙肯·阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂拍摄。导演新作单元（1-2 Competition）主要为导演的处女作或第二部电影的竞赛单元。影片《萨塔什》讲述了一名乡村警察独自对抗入侵家园的犯罪分子的故事。

"非常高兴我们的电影作品能够入围这一大型电影节竞赛单元。影片《萨塔什》是我第一部电影作品，因此这一作品对我来说非常重要。影片将于10月底在全国各大影院上映。希望这一作品能够获得国内观众们的认可。"导演拜托肯诺夫说。

据了解，1985年，华沙市的电影俱乐部"Hybrydy"创立电影节，起初名称为华沙电影周（Warsaw Film Week）。电影节创办者罗曼·古特克（Roman Gutek）为第一届主席。2000年，电影节获得国际制片人协会认证，并更名"华沙国际电影节"。2009年被国际制片人协会认证为柏林、戛纳等十四个A类国际竞赛类影展之一。













【编译：冰山】