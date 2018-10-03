哈通社/阿斯塔纳/10月3日 -- 据主权哈萨克斯坦报消息，拉施德丁著作《史集》哈萨克语译本正式出版。

国际突厥研究院院长、主权哈萨克斯坦报社社长达尔汗•克德尔艾里表示，《史集》是中世纪著名世界通史，内容主要包括世界各民族史，蒙古帝国和突厥各民族历史。由伊儿汗国丞相、著名学者拉施德丁奉第七代伊儿汗合赞之命主编，成书于1300年～1310年间。

克德尔艾里介绍称，法国学者们于1836年翻译了《史集》的一部分，法语全译本于1911年正式出版。而前苏联东方学学者们于1936年开始俄语翻译工作，并于1946年、1952年和1960年出版了3册全译本。

克德尔艾里表示，哈萨克学者们于1968-1980年开始对《史集》一部分进行了哈萨克语翻译。而2017年，在国际突厥研究院和南哈州州政府的支持下，哈萨克学者们根据1994年在德黑兰出版的1528页波斯语《史集》展开了翻译工作。

"纳扎尔巴耶夫总统的'精神文明复兴'规划是该历史巨作哈萨克语翻译的动力。通过《史集》，我们可以更进一步的了解民族历史，有助于加深民族文化复兴。"他说。

【编译：小穆】