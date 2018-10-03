哈吉商业理事会第一次会议在比什凯克举行

哈通社/阿斯塔纳/10月3日 -- 哈萨克斯坦-吉尔吉斯斯坦商业理事会第一次会议3日在比什凯克举行，共有14家哈萨克斯坦企业代表出席了会议。

吉尔吉斯斯坦贸工协会主席马拉特·沙尔谢科耶夫表示，2017年哈吉双边贸易额超7.5亿美元。吉尔吉斯斯坦主要从哈萨克斯坦进口植物产品、粮食、面粉和甜点产品、金属产品、煤和生活电子产品，而出口水果和蔬菜、棉布和农产品等。他同时还强调，哈萨克斯坦是吉国重要的经贸和投资伙伴。

哈萨克斯坦驻吉使馆顾问阿勒玛特·托耶金表示，哈方希望将双边贸易额增至10亿美元。他同时还强调，为此两国有着充分的条件。

托耶金说："今天的双边会晤将对哈吉双边合作关系发展带来新的动力。目前，两国传统合作关系在经济和政治合作基础下得到了进一步的加强。仅在2018年，两国元首共举行8次会晤。这充分表明了双方和两国人民之间的兄弟关系，并有助于继续加深经贸合作关系。"

与会者就双方能源、农业、交通运输、矿产、旅游、加工业和投资领域等问题进行了深入讨论。

根据会议结果，双方签署了吉工贸协会与哈外贸协会之间建立哈吉商业理事会合作备忘录。此外，两国企业家们也签署了一系列合作协议。

【编译：小穆】