总统：改善工人工作条件是全国工会联合会重要使命

哈通社/阿斯塔纳/10月3日-我国国务秘书古莉沙拉•阿布德哈勒科娃出席哈萨克斯坦工会联合会非例行第25次大会。

工会联合会主席巴赫特詹•阿布德拉依木、劳动和社会保障部部长玛蒂娜•阿布勒哈斯莫娃、阿塔梅肯企业家协会和国际组织代表人员 ，以及来自全国各地的200多名工会代表参加了此次大会。



会中，哈萨克斯坦国务秘书古莉沙拉•阿布德哈勒科娃宣读了总统的贺词。



"哈萨克斯坦工会联合会是我国最大的公共组织之一，拥有200万名成员，1800个主要工会。联合会致力于调解劳务纠纷、保护工人权利、改善工作条件和安全等问题，是工人和雇主之间冲突的调解组织。在工会的参与下，24项国际劳工公约获得批准。所有这些措施都旨在改善工人的工作条件，改善他们的生活质量。此外，工会联合会应带动雇主与工人一同适应第四次工业革命的新条件，负责劳动力市场的现代化。"纳扎尔巴耶夫总统在贺信中写道。



同时，总统表示相信，鉴于劳动力市场的全球转型，将制定进一步发展哈萨克斯坦工会联合会的新战略。



值得一提的是，哈萨克斯坦工会联合会由21个部门工会和17个区域协会组成。



【编译：达娜】