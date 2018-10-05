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18:05, 05 10月 2018 | GMT +6
总统签署批准《哈萨克斯坦共和国标准化法》法案
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哈通社/阿斯塔纳/10月5日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统5日签署了关于标准化的法案。
消息称，总统签署批准了《哈萨克斯坦共和国标准化法》法案。
法案内容将在公开媒体上刊登。
【编译：小穆】
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