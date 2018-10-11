哈萨克斯坦民航旅客运输量增幅显著

哈通社/阿斯塔纳/10月11日-哈萨克斯坦民航委员会11日在其官方Facebook上表示，2018年哈萨克斯坦民航领域旅客运输增幅显著。2018年1-8月，国内各机场在上半年共为920万人次旅客提供各类服务，较去年同期增长10%。

统计显示，今年前8个月，我国各航空公司共计运送旅客550万人次，同比增长15%。



哈萨克斯坦目前共有7家航公公司，分别是：阿斯塔纳航空公司（Air Astana）、SCAT航空公司、Bek Air航空公司、哈萨克航空公司（Qazaq Air）、杰兹卡兹甘航空公司（Zhezkazgan Air）、共有7家航空公司、Zhetysu航空公司以及Южное небо航空公司。



据统计，目前航班数量最多的国内航线为阿拉木图-阿斯塔纳航线（往返），为每周274架次，平均日流量为19架次，共有4家航空公司提供服务（Air Astana、SCAT、Bek Air、Qazaq Air）。



其次为阿拉木图-奇姆肯特航线（往返），每周62架次，共有4家航空公司提供服务（Air Astana、SCAT、Bek Air、Qazaq Air）。



排名第三的是阿斯塔纳-奇姆肯特（往返），每周60架次，共有3家航空公司提供服务（Air Astana、SCAT、Bek Air）。



此外，目前在我国国内的国际航线市场上，共有25家国外和2家国内航空公司。



其中航班数量最多的航线为阿拉木图-莫斯科航线（往返），每周60架次，共有2家航空公司提供服务（Air Astana、俄罗斯航空Аэрофлот）。



其次为阿斯塔纳-莫斯科航线（往返），每周48架次，共有2家航空公司提供服务（Air Astana、SCAT、Bek Air）。



排名第三的是阿拉木图-伊斯坦布尔（往返），每周34架次，共有2家航空公司提供服务（Air Astana、SCAT、土耳其航空Turkish Airlines）。



【编译：达娜】