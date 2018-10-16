纳扎尔巴耶夫总统对阿克托别视察结果进行总结

哈通社/阿克托别/10月16日-纳扎尔巴耶夫总统16日对为期2天的阿克托别工作视察结果进行总结。

在对"Asem"教育康复中心进行参观后，总统对该州实施的各项目工作予以评价。



"阿克托别市正积极实施国情咨文中提到的各项指示。例如，‘7-20-25'规划正在得到落实，积极开展住房建设，第一批住房也已交付居民，此外还在建设各类体育和文化设施。在那里，我参观了‘DaruZharygy'眼科中心，与当地居民们进行了会面，了解了他们的生活状况。我对该地区政府的工作成果给予高度评价。人民的生活质量取决于国家的经济状况。但仍需继续努力，我在国情咨文中提到将最低工资标准提高1.5倍，以提高人民生活水平，因此还需采取大量措施达到目标。"总统说。



值得一提的是，15日，纳扎尔巴耶夫总统抵达阿克托别，对该州进行为期2天的工作视察。15日，总统参观了阿克托别市"AYALA"儿童康复中心和"DaruZharygy"眼科中心，以及冰上运动馆和网球中心等新建的基础设施，并于16日参观阿克托别市能源效率中心（能效中心）。



【编译：达娜】