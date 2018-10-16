总统：邀请芬兰企业来哈开展业务

哈通社/赫尔辛基/10月16日 -- 纳扎尔巴耶夫总统16日对芬兰进行正式访问框架下与芬兰企业家代表举行会面。

会谈框架下，纳扎尔巴耶夫总统邀请芬兰企业家代表来哈萨克斯坦发展业务。

会谈期间，纳扎尔巴耶夫总统就旨在改善投资环境开展的相关工作，发展创业领域立法等问题进行了介绍。

总统指出，哈萨克斯坦在世界银行最新公布的2018年营商环境报告中位列第36位，我们同时也是经济合作与发展组织投资委员会的成员并加入了其国际投资宣言。为与外国投资者和企业家之间建立互利合作关系，哈萨克斯坦成立了哈萨克投资国有公司（KazakhInvest）和哈萨克出口国有公司（KazakhExport）。此外，隶属总统外国投资者理事会也在开展相关工作。





纳扎尔巴耶夫总统表示，为了落实冶金、石油天然气、机械制造、食品加工等领域投资项目，政府考虑了免除企业、土地以及财产税问题。这些领域吸引国外劳工将减轻障碍，而土地利用许可证和签订合同条款也将得到简化。哈萨克斯坦目前共有11个经济特区和24个工业区。

"我们邀请芬兰企业通过哈萨克斯坦提供的有利条件发展业务。"总统说。





值得一提的是，哈萨克斯坦总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫16日抵达芬兰首都赫尔辛基，开始对该国进行正式访问。

【编译：冰山】