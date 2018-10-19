纳扎尔巴耶夫总统敦促各国寻找冲突解决方案

哈通社/布鲁塞尔/10月19日 -- 据总统府新闻局消息，"亚洲-欧洲"论坛（又称亚欧会议）第12次峰会18日在比利时布鲁塞尔开幕，纳扎尔巴耶夫总统出席此次会议。

纳扎尔巴耶夫总统会中指出，冲突日益增多、制裁和贸易战争日益加剧使国际政策紧张局势达到了顶峰。

"我们应该利用当前的亚欧会议来解决这些问题。遗憾的是，现阶段世界无法取得富有成效的对话和相互理解。我们目前见证着当前可以与上世纪60年代加勒比危机相提并论的经济和政治对立。"纳扎尔巴耶夫总统说。

总统表示，此次会议应呼吁美国、俄罗斯、中国等大国以及欧盟寻找解决冲突的办法。

"如果不整理叙利亚、乌克兰和其他国家的局势，情况将更加恶化。如果不消除弹道导弹威胁，国际恐怖主义仍将是主要问题。"总统说。

总统强调，随着世界经济状况的恶化，一些贫穷国家的局势将更加严重，这将对全人类构成严重威胁。

"第二次世界大战和其他冲突之后，各国领导人建立了密切合作，并为打击恐怖主义找到解决办法付出了共同努力。"纳扎尔巴耶夫总统说。

最后，纳扎尔巴耶夫总统再次指出哈萨克斯坦愿意加入亚洲和欧洲旨在应对全球挑战的伙伴关系。

【编译：冰山】