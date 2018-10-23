总统著作《独立时代》介绍会在伦敦举行

哈通社/伦敦/10月23日 -- 纳扎尔巴耶夫总统著作《独立时代》英文版首发仪式23日在英国伦敦"亚洲之家"文化中心举行。

消息称，该活动由首任总统基金会和哈萨克斯坦驻大不列颠及北爱尔兰联合王国大使馆支持下举行。



据了解，首任总统基金会支持下今年在莫斯科、圣彼得堡举行了总统著作介绍会。此外，明斯克、比什凯克、第比利斯以及巴库也同样举行了书籍介绍仪式。



介绍会期间，首任总统基金会副执行总裁伊格罗•罗戈夫活动期间发表讲话并就该书主要内容进行了介绍。议会裁军和核不扩散代表团联合主席男爵夫人苏珊•米勒、哈萨克斯坦-英国协会主席鲁珀特•古德曼、英国议会议员、外交使团代表等人出席介绍会。





"每一位哈萨克斯坦公民都对纳扎尔巴耶夫总统的这一著作非常熟悉。因为，该书讲述独立初期哈萨克斯坦的艰苦历程与转折性事件，并且明确了国家眼前的任务。这些都表明这本书是一本真实的历史文献，其价值正在于此。"罗戈夫说。



首任总统基金会执行副总裁表示，纳扎尔巴耶夫总统的著作将成为后辈们去学习并取得新成就的有利工具。



据悉，总统著作介绍会还将在柏林、巴黎等地得到延续。



活动期间，男爵夫人苏珊•米勒强调指出哈萨克斯坦在建立无核世界方面的重要举措。



"独立至今的短时间内，哈萨克斯坦取得了巨大的成就。哈萨克斯坦于1989年首次开启了禁止核试验的国际运动。"米勒说。



另外，介绍会上播放了英国纪录片制片人Andre Singer的影片《风起时》，该片讲述了关于塞梅核试验场后果和无核世界运动。



【编译：冰山】