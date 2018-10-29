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    12:56, 29 10月 2018 | GMT +6

    国家经济部部长介绍国家公私合作发展情况

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    哈通社/阿斯塔纳/10月29日 -- 国家经济部部长提穆尔•苏莱曼诺夫29日在政府会议上表示，2017年至今，公私合作领域共签署总额达1万亿坚戈的422份合作协议。

    会中，苏莱曼诺夫谈及公私合作发展问题并指出，哈萨克斯坦于2006年开始实施该领域相关项目。

    "前10年内共实施了3个政府特许权项目。其中包括铁路轨道、区际电网以及机场航站楼等设施。值得一提的是，当时批准通过了仅受限于大型基础设施项目的《关于特许权的》法典。哈萨克斯坦公私合作得到发展主要原因在于近7年立法和体制框架的重大改进。"国家经济部部长说。

    此外，苏莱曼诺夫作为比较公布了2006-2016年期间和2017-2018年期间的数据。

    据他介绍，2006-2016年期间共签署总额达594亿坚戈的21分合作协议，而2017年至今共签署总额达1万亿坚戈的422分合作协议，这一数据较前年增长21倍。

    苏莱曼诺夫还表示，至今拥有总额达1.1万亿坚戈的443份合作协议。此外，共有721份合作协议正在准备当中，其总额为1.5万亿坚戈。

    【编译：冰山】

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    政府 黄金储备
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