哈俄政府间合作委员会会议在喀山举行

哈通社/喀山/10月29日 -- 据总理官网消息，哈萨克斯坦共和国与俄罗斯联邦政府间合作委员会第20次会议10月27日在鞑靼斯坦共和国首府喀山举行。

消息称，哈萨克斯坦政府第一副总理阿斯哈尔·马明与俄罗斯政府第一副总理安顿·谢鲁阿诺夫出席了会议。

会议就推动两国经贸、燃料和能源综合体、和平利用核能、工业、交通、农业、医疗、环保、教育和科学、通讯技术、大众媒体、文化、旅游等领域合作关系发展问题，以及加强双边地方和边境地区合作问题进行了深入讨论。



马明指出，哈俄两国在各领域的合作关系得到了有效发展。

据他介绍，2017年哈俄双边交易总额达175亿美元，增长34.1%。目前，俄罗斯已成为哈萨克斯坦主要投资伙伴之一。近12年（2005-2017年），俄罗斯对哈直接投资总额达120亿美元。2018年上半年，俄罗斯对哈投资总额为8.21亿美元，较去年同期增加1.5倍。

马明表示，两国目前正在共同落实总价值达36亿美元的50多项投资项目。



根据会议结果，两国第一副总理签署了会议纪要。

对喀山进行工作访问期间，马明同鞑靼斯坦总统鲁斯塔姆•明尼哈诺夫举行了会晤。双方就汽车工业、交通运输、化工、农工综合体、IT技术、民航和其他领域合作关系问题进行了讨论。

据统计，2017年哈萨克斯坦与鞑靼斯坦之间的双边贸易总额达7亿美元，增加1.7倍。2018年上半年，双边贸易额达4亿美元，较去年同期增长67%，截至年底有望突破10亿美元。

【编译：小穆】