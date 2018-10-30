世界和传统宗教领袖大会成果研讨会在泰国举行

哈通社/阿斯塔纳/10月30日 -由哈萨克斯坦驻泰国大使馆组织的"第六届世界和传统宗教领袖大会"成果研讨会日前在泰国首都曼谷的世界佛教联合会总部召开。

会议旨在向泰国社会各界介绍哈萨克斯坦在促进宗教间对话与互动交流、促进全球和平和谐理念的发展，以及分享哈国在相关领域的经验。



会议邀请了政府机构、宗教团体、民间和学术界人士以及各国驻泰国外交机构的代表参会。



哈萨克斯坦驻泰国大使拉吾善•叶斯波拉托娃在会上致词，并就第六届世界和传统宗教领袖大会的成果进行了总结和介绍。她尤其重点介绍了纳扎尔巴耶夫总统提出的《二十一世纪和平宣言》。



会上，纳扎尔巴耶夫总统为推动世界各宗教教派进行对话、和谐共存，促进宗教领袖在维护世界和平，以人为本，宽容和宗教宽容方面发挥积极作用而创立"世界和传统宗教领袖大会"的历史也得到了介绍。



作为泰国代表团成员出席了第六届世界和传统宗教领袖大会的世界佛教联合会主席顾问苏恰尔利库以及世界和平使者办公室秘书长托比比奇，在此次会议上进行了发言，分享了各自在阿斯塔纳参会期间的感受和对大会的印象。



代表们高度评价了世界和传统宗教领袖大会的宗旨与努力，强调大会的举办有助于缓解宗教冲突，促进社会和谐，并对大会的组织举办水平提出了赞扬。



此外，泰国文化部宗教事务司的代表在会上介绍了该国为确保宗教间和谐而建立的国家机制。 据其介绍，目前泰国王国有15个正式登记的宗教组织，受到政府承认的主要宗教是佛教、伊斯兰教、印度教、锡克教和基督教。



参会各方进行了极有成果的讨论，并对世界和传统宗教领袖大会的重要性达成了一致。





【编译：木合塔尔·木拉提】