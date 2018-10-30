哈萨克斯坦与塔吉克斯坦计划加强卫星通信合作

哈通社/阿斯塔纳/10月30日-在哈萨克斯坦举行的集体安全条约组织（CSTO）成员国总参谋长会议框架内，塔吉克斯坦总参谋部代表参观我国"KazSat"卫星通讯系统。

哈萨克斯坦国家空间通信中心副董事长包尔江•库达巴耶夫、"阿克阔勒" 和"苍天巨树（Көктерек）地面系统负责人朔汗•私沃古佐夫以及若曼•叶尔玛硕夫向塔吉克斯坦总参谋部通信和信息技术部主任萨利夫佐达•帕维兹介绍了关于"KazSat"和我国空间通信和广播系统的相关工作。



据了解，现阶段，哈萨克斯坦国防和航空航天工业部航空航天委员会正在同塔方政府机构讨论通过我国"KazSat"卫星向塔吉克斯坦提供卫星通信服务的相关问题。



"国家空间通信中心正积极寻求为国外电信运营商提供卫星通信服务的可能性，目前，我们正积极与塔吉克斯坦政府机构展开合作。" 包尔江•库达巴耶夫说。



值得一提的是，国家空间通信中心是哈萨克斯坦主要国家卫星通信运营商。"KazSat-2"和"KazSat-3"通信广播卫星由阿克莫拉州和阿拉木图州的地面系统监测，是《数字哈萨克斯坦》政府项目实施的关键因素。







【编译：达娜】