哈萨克斯坦与巴西将进一步加强双边互动与合作

哈通社/阿斯塔纳/11月2日 -- 外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫1日会见了正在阿斯塔纳进行正式访问的巴西外交部部长阿洛伊西奥•努内斯。

这是两国正式建交以来，巴西外长对阿斯塔纳的首次访问。



会谈中，阿布德拉赫曼诺夫外长向巴西代表团介绍了哈萨克斯坦为外国企业创造的有利条件，并邀请巴西企业广泛参与哈萨克斯坦在农业、航空航天和军工综合体、能源、采矿业、绿色技术、旅游和教育领域推出的各项投资项目。



他强调称，巴西外长在哈萨克斯坦与巴西建交25周年之际的此次访问之旅，标志着两国友好合作关系新阶段的开启。





努内斯在会谈时祝贺哈萨克斯坦成功在阿斯塔纳举办EXPO-2017博览会，并表示巴西方面有兴趣参与到阿斯塔纳国际金融中心、国际绿色技术中心以及IT项目当中。



双方就进一步增进双边互动达成了共识，并指出有必要通过举办商业论坛和组织B2B模式会议的方式，确保双边经济关系的逐步发展。



双方同意继续就联合国在全球安全领域的问题继续开展建设性互动，尤其是在不扩散核武器和打击国际恐怖主义方面的合作。



会谈中，双方一致同意在共同关注的优先合作领域制定合作路线图。



巴西是金砖国家、二十国集团以及南方共同市场等区域性和国际性组织的重要成员，也是哈萨克斯坦在拉丁美洲的主要贸易伙伴之一。





去年两国之间的双边商品交易额达到1.35亿美元，并有望进一步提升交易额。



有分析人士指出，通过发展欧亚经济联盟与南方共同市场之间的合作可以积极影响哈萨克斯坦和巴西两国之间的经济互动。



哈萨克斯坦一直坚持以多边形式深化与巴西的对话。通过2007年和2009年的高层互动，哈萨克斯坦与巴西之间的伙伴关系在近几年得到了显著提升。



2016年9月，纳扎尔巴耶夫总统在出席于中国举行的G20峰会期间，曾同巴西总统米歇尔•特梅尔举行会晤。



【编译：木合塔尔·木拉提】